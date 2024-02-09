Во время недавнего визита в Москву бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, по данным американского издания Semafor, встретился с Эдвардом Сноуденом. «Многочасовая беседа», как сообщается в том же издании, шла «не под запись» и предшествовала интервью с Владимиром Путиным.

Сноуден, в последнее время избегающий публичности, является бывшим сотрудником АНБ. Он прославился как разоблачитель деятельности американских спецслужб, в 2013 году с помощью журналистов обнародовавший разного рода материалы, связанные с глобальной слежкой.

Из этих материалов следует, что АНБ способно просматривать и прослушивать любые переписки и телефонные разговоры во всем мире с помощью программы PRISM, которая имеет доступ к широко используемым во всем мире продуктам программного обеспечения. В их числе популярные мессенджеры, социальные сети, сервисы электронной почты и операционные системы для компьютеров и мобильных устройств.

Ему были предъявлены заочные обвинения в раскрытии данных о национальной обороне США и умышленной передаче секретной информации. По совокупности обвинений на родине Эдварду Сноудену грозит, по разным данным, от 30 лет тюрьмы до смертной казни. С 2013 года бывший американский сотрудник спецслужб проживает в России — сначала в качестве политического беженца, а с сентября 2022 года как гражданин.

Американский журналист Такер Карлсон, известный своими пророссийскими взглядами, был уволен с американского телеканала Fox News в 2023 году. 1 февраля он приехал в Москву, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина.