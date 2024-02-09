ПОЛИТИКА
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Президент Аргентины Хавьер Милей танцует с израильскими поселенцами
В cети стали вирусными кадры с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который танцует с израильскими поселенцами на площади в Аль-Кудсе (Иерусалиме). Пользователей сетей возмутило, что это происходит на фоне жестокой бомбардировки Израилем сектора Газа, где с октября погибли по меньшей мере 27 947 палестинцев. #trtнарусском #аргентина #израиль #танец #евреи #палестина #алькудс #иерусалим #газа #trtrussian
ьитьит / Others
9 февраля 2024 г.
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