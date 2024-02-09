Президент Аргентины Хавьер Милей танцует с израильскими поселенцами

В cети стали вирусными кадры с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который танцует с израильскими поселенцами на площади в Аль-Кудсе (Иерусалиме). Пользователей сетей возмутило, что это происходит на фоне жестокой бомбардировки Израилем сектора Газа, где с октября погибли по меньшей мере 27 947 палестинцев. #trtнарусском #аргентина #израиль #танец #евреи #палестина #алькудс #иерусалим #газа #trtrussian