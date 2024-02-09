Делегация из 5 американских конгрессменов прибыла в Киев в пятницу 9 февраля. Участники делегации являются членами комитета по разведке и представляют две крупнейшие партии США — Республиканскую и Демократическую.

Конгрессмены заверили, что США будут продолжать поддерживать украинскую оборону. Майк Тернер заявил, что Сенат в данный момент принимает все меры, чтобы продвинуть очередной законопроект, призванный решить вопрос финансирования украинской обороны. Он добавил, что дебаты в Конгрессе — второй палате, где пакет помощи еще не одобрен — носят технический, но не предметный характер.

Республиканец Фрэнч Хилл, один из членов делегации, заявил, что социология в США показывает безусловную поддержку Киева американцами.

Демократ Джейсон Крау подчеркнул, что цель визита делегации — продемонстрировать непреклонную поддержку Соединенных Штатов. Он добавил, что поддержка Украины — в интересах Америки.

«С менее чем 5% нашего годового оборонного бюджета мы помогли Украине отстоять стабильную и процветающую Европу. Мы помогли Украине защитить наших союзников в НАТО», – заявил Крау.

Демократка Эбигейл Спанбергер добавила: «Инвестиции и поддержка американским народом этой борьбы, этих усилий – это то, что мы с гордостью сделали, и я надеюсь, что мы продолжим это делать».

8 февраля Сенат предварительно поддержал пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд — по итогам голосования в палате законопроект получил поддержку более 60 голосов.