ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Сенаторы привезли в Киев обещания
Представители обеих партий заверили Киев, что до принятия финансовой поддержки украинской обороны осталось немного — дебаты об окончательном принятии носят «технический характер»
Сенаторы привезли в Киев обещания
США и Украина / Photo: Reuters
9 февраля 2024 г.

Делегация из 5 американских конгрессменов прибыла в Киев в пятницу 9 февраля. Участники делегации являются членами комитета по разведке и представляют две крупнейшие партии США — Республиканскую и Демократическую.

Конгрессмены заверили, что США будут продолжать поддерживать украинскую оборону. Майк Тернер заявил, что Сенат в данный момент принимает все меры, чтобы продвинуть очередной законопроект, призванный решить вопрос финансирования украинской обороны. Он добавил, что дебаты в Конгрессе — второй палате, где пакет помощи еще не одобрен — носят технический, но не предметный характер.

Республиканец Фрэнч Хилл, один из членов делегации, заявил, что социология в США показывает безусловную поддержку Киева американцами.

Демократ Джейсон Крау подчеркнул, что цель визита делегации — продемонстрировать непреклонную поддержку Соединенных Штатов. Он добавил, что поддержка Украины — в интересах Америки.

«С менее чем 5% нашего годового оборонного бюджета мы помогли Украине отстоять стабильную и процветающую Европу. Мы помогли Украине защитить наших союзников в НАТО», – заявил Крау.

Демократка Эбигейл Спанбергер добавила: «Инвестиции и поддержка американским народом этой борьбы, этих усилий – это то, что мы с гордостью сделали, и я надеюсь, что мы продолжим это делать».

8 февраля Сенат предварительно поддержал пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд — по итогам голосования в палате законопроект получил поддержку более 60 голосов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us