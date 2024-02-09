Международная группа, включающая активистку по борьбе с изменением климата Грету Тунберг и европейских политиков, выпустила доклад, призывающий Украину требовать от России возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в ходе военных действий.

Доклад, опубликованный 9 февраля 2024 года, содержит 50 рекомендаций, направленных на отслеживание экологических последствий, привлечение России к ответственности и содействие экологическому восстановлению Украины. В ключевых выводах документа подчеркивается широкомасштабный экологический ущерб, вызванный войной. Это включает в себя загрязнение почвы минами, затопление пахотных земель и экосистем из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС и потенциальный ущерб ядерным объектам.

Юридические эксперты, помогающие Украине, считают, что Россия, вероятно, виновна в обрушении дамбы, несмотря на обвинения президента Путина о причастности Украины.

Докладчики рекомендуют Украине и международному сообществу создание специального органа для наблюдения за сбором и сохранением доказательств. Также доклад предлагает разработку стратегии по судебному преследованию за экологические преступления, совершенные во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал рекомендации доклада, подчеркнув необходимость международных усилий в предотвращении и ликвидации экологические угроз, вызванных войной. Он отметил, что экологический аспект последствий войны — один из ключевых, без внимания к которому возвращение Украины к нормальной жизни невозможно.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды выразил надежду, что рекомендации доклада будут способствовать прогрессу Украины на пути к членству в Евросоюзе.