ПОЛИТИКА
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Харьков атаковали десятки беспилотников
В Харькове семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате атаки беспилотников, которые прилетели со стороны России, сообщили в местной прокуратуре. Разрушены и сгорели 15 частных домов. По данным украинской стороны, удар был нанесен 26 БПЛА "Шахед", 18 из которых были сбиты. В России утверждают, что преднамеренные удары по гражданским объектам Украины не наносились. #trtнарусском #харьков #атака #дроны #украина #россия #trtrussian
и имтими / Others
10 февраля 2024 г.
Истории
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