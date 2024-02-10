Харьков атаковали десятки беспилотников

В Харькове семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате атаки беспилотников, которые прилетели со стороны России, сообщили в местной прокуратуре. Разрушены и сгорели 15 частных домов. По данным украинской стороны, удар был нанесен 26 БПЛА "Шахед", 18 из которых были сбиты. В России утверждают, что преднамеренные удары по гражданским объектам Украины не наносились. #trtнарусском #харьков #атака #дроны #украина #россия #trtrussian