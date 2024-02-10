ПОЛИТИКА
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Имран Хан взял реванш
Избрание независимых кандидатов, связанных с экс-премьером Имраном Ханом, который сейчас отбывает тюремный срок, стало неожиданным поворотом на прошедших выборах в парламент Пакистана
Имран Хан взял реванш
Photo: Reuters / Reuters
10 февраля 2024 г.

Независимые кандидаты завоевали 98 мест в парламенте. Большинство из них связаны с партией «Техрик-е-Инсаф» Имрана Хана, но выдвигались как независимые, чтобы избежать проблем с законом.

Партия «Пакистанская мусульманская лига» Наваза Шарифа, которой пророчили победу, заняла второе место с 69 местами в парламенте. «Народная партия Пакистана» оказалась на третьем месте с 51 местом, в то время как 22 места остались нераспределенными.

В результате ни одна из основных партий страны не набрала необходимых 169 мест для формирования парламентского большинства и создания собственного правительства.

Имран Хан, осужденный экс-премьер, использовал искусственный интеллект для поздравления своих сторонников с победой: его соратники опубликовали видео, где сгенерированное изображение Хана призывает пакистанцев «проявить силу, чтобы защитить свои голоса».

Главный оппонент Хана, другой экс-премьер Наваз Шариф, выразил недовольство результатами выборов, заявив, что его партия на самом деле набрала больше голосов.

Шариф заявил, что намерен вести переговоры с другими политическими силами с целью создания коалиционного правительства, поскольку самостоятельно сформировать правительство его партии не удастся.

Выборы в Пакистане проходили на фоне протестов из-за медленного подсчета голосов, столкновений между сторонниками Имрана Хана и полицией, а также двух терактов, за которые взяли на себя ответственность боевики ДАЕШ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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