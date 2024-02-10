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Бесчинства Израиля в Рафахе
Сообщается о гибели не менее 28 палестинцев в городе Рафах на юге сектора Газа в результате авиаударов со стороны Израиля
Бесчинства Израиля в Рафахе
Photo: Reuters / Reuters
10 февраля 2024 г.

Этот инцидент произошел вскоре после заявления премьер-министра Израиля о том, что он приказал военным разработать план эвакуации почти миллиона мирных жителей из южного города сектора Газа перед началом наступления.

Рафах является последним крупным населенным пунктом в Газе, который не находится под оккупацией израильской армии. Он стал временным домом для множества вынужденных переселенцев и находится у границы с Египтом, чей пограничный пункт остается закрытым для жителей Газы.

Население Рафаха, которое до начала войны составляло лишь несколько сотен тысяч человек, теперь значительно увеличилось. Около половины из 2,3 млн жителей региона нашли убежище в городе и прилегающих районах. По данным ООН, в настоящее время там проживает более 1,3 млн человек, большинство из которых перемещенные.

Президент США Джо Байден 9 февраля осудил «чрезмерные действия Израиля в секторе Газа». Представитель Белого дома заявил, что без плана защиты гражданского населения Вашингтон не будет поддерживать действия израильской армии в Рафахе.

Организация Human Rights Watch (HRW) выразила критику в адрес премьера Израиля, осудив принуждение более миллиона палестинских беженцев к эвакуации из Рафаха без предоставления им безопасного убежища. Это действие, по мнению HRW, является незаконным и может привести к катастрофическим последствиям. Представитель организации Надия Хардман призвала международное сообщество активно вмешаться для предотвращения дальнейших бедствий.

В пятницу представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул необходимость защиты мирных жителей, проживающих в районе Рафаха в секторе Газа. Он отметил, что ООН категорически против любых вынужденных массовых перемещений людей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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