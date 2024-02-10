ТУРЦИЯ
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Турция усиляет энергетическую безопасность
Суточная добыча на нефтяных скважинах в Габаре превысила 35 тыс. баррелей и власти Турции намерены увеличить этот показатель до 100 тыс. баррелей к концу 2024 года, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган
Турция усиляет энергетическую безопасность
Реджеп Тайип Эрдоган на митинге у памятника шахтеру в Зонгулдаке  / Others
10 февраля 2024 г.

«Наша самая важная цель — добиться полной энергетической независимости. Мы самым решительным образом предпринимаем шаги, которые гарантируют энергетическую безопасность Турции», — сказал президент Турции на митинге, состоявшемся у памятника шахтеру в Зонгулдаке.

Эрдоган также подчеркнул решимость Турции продолжать свою работу в области энергетики, включая сейсморазведку и буровые работы. Он отметил, что страна готова предпринять любые необходимые шаги для обеспечения энергонезависимости.

Одним из важных достижений, на которое указал президент, стало обнаружение значительных запасов нефти в Габаре. Он подчеркнул, что Турция не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать развивать свои энергетические ресурсы во имя благополучия своих граждан.

Кроме того, президент Турции объявил о важных достижениях в области энергетики и инфраструктуры. Он отметил успешную реализацию проекта завода по переработке природного газа в Филиосе, обеспечивающего поставки черноморского газа в домохозяйства.

Также продолжается работа над развитием проектов Сакарья и западно-черноморского газопровода, что способствует увеличению доступа к природному газу в различных районах и городах Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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