ПОЛИТИКА
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Хаменеи виртуально отменили
Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, приняла решение удалить аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Хаменеи виртуально отменили
Photo: Reuters / Reuters
10 февраля 2024 г.

Это было сделано в соответствии с политикой компании, запрещающей активность организаций и лиц, пропагандирующих или участвующих в насилии. Пресс-служба Meta уточнила, что эти аккаунты удалены и не могут быть восстановлены.

Ранее аятолла Хаменеи высказывал поддержку движению ХАМАС и призывал исламские страны разорвать отношения с Израилем. Также он призывал остановить поставки нефтепродуктов и продовольствия в Израиль.

До удаления у основного аккаунта Хаменеи в Instagram было более 5 млн подписчиков.

Следует отметить, что в Иране доступ к Facebook был запрещен с 2009 года, а в 2022 году правительство также начало блокировать Instagram и WhatsApp.

Хаменеи продолжает поддерживать аккаунт в соцсети X (бывший Twitter), где у него более 1 млн подписчиков.

Недавно Microsoft сообщила о серии кибератак, проводимых иранскими силами с октября 2023 года, целью которых являлась помощь ХАМАС в ослаблении Израиля и его союзников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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