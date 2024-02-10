Фермеры уже несколько недель требуют принятия мер по противодействию «несправедливой конкуренции» со стороны стран, не входящих в состав ЕС.

Они жалуются, что «зеленая политика» Евросоюза, направленная на ограничение использования химикатов и снижение выбросов парниковых газов делает их продукцию дороже по сравнению, например, с украинской. Это приводит к снижению покупок европейских сельскохозяйственных товаров и, как следствие, к уменьшению прибыли фермеров.

В Польше тысячи тракторов проехали по всей стране, блокируя основные дороги и пограничные пункты с Украиной. Протестующие в городе Познань устроили акцию с факелами и поставили гроб, символизирующий упадок польского сельского хозяйства, а также тачку с навозом, на которую был наложен флаг ЕС.

В ответ на протесты, представители польских властей потребовали ухода министра сельского хозяйства Польши. Однако он заявил, что «не будет действовать под давлением».

В Италии тракторы двинулись в Рим, проезжая исторический центр города мимо Колизея под охраной полиции.

В Испании тракторы также заблокировали несколько городских улиц и пригородных дорог. Фермеры обещали продолжать протестовать всю ночь, а некоторые группы призывают аграриев отправиться в Мадрид для проведения акции в субботу. В результате испанских демонстраций были задержаны 20 человек.

Еврокомиссия предложила ряд шагов к урегулированию протестов фермеров. Среди них - отсрочка реализации планов по сокращению использования пестицидов вдвое, а также снижение использования других опасных веществ. Кроме того, были предложены меры поддержки от национальных правительств. Несмотря на эти меры, фермерские протесты продолжаются.