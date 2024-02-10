Гезеравджи поделился, что выполнил свою миссию успешно и вернулся в точку, предусмотренную после выполнения задания.

Президент Эрдоган выразил благодарность астронавту за успешное завершение миссии и выразил желание встретиться с ним лично в Анкаре, чтобы обсудить все детали миссии.

Он также выразил надежду на то, что у Гезеравджи нет проблем со здоровьем, на что тот ответил положительно, подчеркнув свою хорошую адаптацию к условиям после возвращения.

Президент также выразил надежду на возможность встречи и обсуждения всех аспектов миссии в будущем.

«Мы выполнили возложенную на нас миссию с хорошими результатами. Я хотел бы выразить вам огромную благодарность за то, что вы представили такую вдохновляющую миссию нашей стране и нашим будущим поколениям. Благодаря вам наша страна стала 22-й страной, достигшей МКС. Еще раз выражаю вам благодарность за ваше решение и видение в этом отношении», — отметил астронавт.