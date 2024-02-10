Это первое понижение кредитного рейтинга Израиля за всю историю существования государства. Moody’s также опубликовало негативный прогноз, предвещая дальнейшее понижение.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что снижение рейтинга связано с состоянием войны, а не экономикой.

Ранее Белый дом призвал Израиль воздержаться от военных действий в Рафахе и гарантировать безопасность палестинцев. Президент США Джо Байден описал действия Израиля в Газе как «чрезмерные».

По данным Axios, директор ЦРУ Уильям Бёрнс отправится в Каир на следующей неделе для подготовки новых переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Израильский чиновник сообщил изданию, что Израиль отверг большинство требований ХАМАС по сделке с заложниками, однако готов начать переговоры на основе первоначального предложения, выдвинутого две недели назад.

Это предложение включает шестинедельное прекращение огня и поэтапное освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных.