ПОЛИТИКА
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Скандал заставил президента Венгрии уйти
Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в свете скандала с помилованием лица, участвовавшего в преступлении на почве педофилии
Скандал заставил президента Венгрии уйти
Photo: Reuters / Reuters
10 февраля 2024 г.

«В апреле прошлого года я приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял уязвимостью вверенных ему детей. Я допустила ошибку, потому что решение о помиловании и отсутствие оправдания могли вызвать сомнения в абсолютной нетерпимости к педофилии. Здесь нет никаких сомнений, и быть не может никаких сомнений. Я бы никогда не проявила милосердия к тому, кто, по моему мнению, физически или духовно растлевает детей. Так было тогда, и так есть сегодня», - заявила Новак в своем обращении.

В 2023 году в рамках апостольского визита Папы Римского Франциска в Будапешт был помилован заместитель директора детского дома, причастный к поддержке действий, связанных с педофилией. Освобождение данного лица вызвало общественный резонанс, поскольку он обвинялся в шантаже подростка-воспитанника с целью отказа от показаний против своего начальника, также обвиняемого в педофилии.

Отставку Новак потребовали все оппозиционные партии страны.

Новак извинилась перед теми, кто пострадал от ее решения, и отметила, что «политика — это жесткий, порой жестокий мир», но она гордилась своей службой стране и народу.

Ситуация с Новак вызвала серьезные опасения в правительстве Венгрии. По информации источников, премьер-министр Виктор Орбан был крайне недоволен ее действиями и действиями ее администрации. Чтобы утихомирить возникший скандал, 8 февраля он предложил поправку к конституции, которая запрещает помилование преступников, осужденных за педофилию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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