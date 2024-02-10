Это следует из доклада, опубликованного в четверг специальным комитетом Палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Китаем под руководством конгрессмена-республиканца Майка Галлахера.

Исследование показало, что венчурные фонды, среди которых GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital China и Walden International, вложили более 1,9 млрд долларов в китайские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, и еще по крайней мере 1,2 млрд долларов в сектор полупроводников в Китае, включая компании, продвигающие «военные, геноцидные и техно-тоталитарные амбиции Коммунистической партии Китая».

Отчет также указывает на другие инвестиции, вызывающие серьезные опасения в области безопасности и прав человека.

Комитет призвал администрацию Байдена ограничить американские инвестиции в китайские фирмы, попавшие под санкции США из-за связей с китайскими военными или репрессиями в отношении уйгуров.

Кроме того, конгрессмены призывают Белый дом ввести дополнительные секторальные ограничения на исходящие инвестиции в областях, связанных с критическими и развивающимися технологиями, военным потенциалом и нарушениями прав человека в КНР.

Такие ограничения уже были введены администрацией Байдена для компаний из Китая, занимающихся искусственным интеллектом, полупроводниками и квантовыми вычислениями.

В ответ на критику венчурная компания GGV Capital заявила, что до конца марта планирует разделиться на две независимые фирмы: GGV Capital U.S. и GGV Capital Asia. Помимо этого, компания уверяет, что они соблюдали все соответствующие законы и нормы.