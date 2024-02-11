Протестующие в Израиле и родственники пленных в Газе заблокировали главную автомагистраль в Тель-Авиве в субботу. Они протестовали против крайне правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его отказ от прекращения огня и заключения соглашения об обмене пленными в Газе.

Съемочная группа TRT Arabi находилась в Тель-Авиве, освещая протесты против израильского правительства. В ходе прямой трансляции израильские экстремисты попытались помешать работе корреспондента TRT Arabi Фехми Штеве в Тель-Авиве.

После нападения еврейских экстремистов, которое прервало прямую трансляцию, корреспондент Фехми Штеве написал на своей странице в соцсети X: «Вновь израильтяне нападают на нас в прямом эфире, на этот раз из самого сердца Тель-Авива, стремясь помешать нам освещать гневные протесты израильских граждан против войны в Газе и неудач в достижении военных целей спустя 127 дней! Мы продолжаем освещать события и передавать правду!»

Это не первый случай нападения на корреспондентов TRT Arabi со стороны израильских экстремистов или военных. В прошлом октябре израильская армейская группа напала на съемочную группу TRT Arabi на границе Израиля с Ливаном, когда они освещали обострение отношений между Израилем и ХАМАС.

Всего с начала войны 7 октября Израиль убил 124 журналиста и сотрудника СМИ в Газе. Это число превышает общее количество журналистов, убитых в мире за 2021 и 2022 годы.