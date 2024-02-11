11 февраля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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В Тель-Авиве экстремисты попытались помешать работе репортера TRT Arabi
Израильские экстремисты попытались помешать корреспонденту TRT Arabi Фехми Штеве освещать протесты в Тель-Авиве против израильского правительства 10 февраля. Протестующие требовали прекращения огня в палестинском секторе Газа и обмена пленными. #Израиль #ТельАвив #экстремисты #журналист #репортер #корреспондент #TRTArabi
В Тель-Авиве экстремисты попытались помешать работе репортера TRT Arabi / Others
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