Мишель О'Нил, недавно избранный первый министр Северной Ирландии, заявила, что палестинское движение ХАМАС в итоге может быть воспринято как потенциальный партнер в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

В интервью программе Tonight with Andrew Marr на британском телеканале LBC, О'Нил подчеркнула значимость диалога, проведя параллели между текущим конфликтом Израиля и ХАМАС и мирными переговорами в Северной Ирландии.

В ходе беседы ведущий задал вопрос о возможности рассмотрения ХАМАС как партнера по установлению мира, на что О'Нил ответила, что, взглянув на опыт Северной Ирландии, можно увидеть, насколько важен диалог.

«Если бы британское правительство не вступило в диалог с республиканцами, и наоборот, мы бы в Ирландии не достигли того мира и равенства, которые имеем сегодня», — объяснила она.

О'Нил также сослалась на мирный процесс в Северной Ирландии как на доказательство того, что диалог является ключом к разрешению конфликтов. Она призвала к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, обозначив ситуацию в Газе как «кладбище детей» и выразила надежду, что она не станет «кладбищем международного права».

По последним данным, количество жертв в Газе достигло 28 064 человека, в то время как 67 611 получили ранения. Согласно данным ЮНИСЕФ, с момента начала авиаударов Израиля по сектору Газа, 17 тыс. детей остались без родителей. Около 40% из 27 тыс. палестинцев, погибших в Газе с 7 октября, составляют дети.