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Слепая ярость Нетаньяху
Премьер Израиля непреклонен в своем решении начать сухопутное вторжение в Рафах, последний крупный город в Газе, куда еще не ступала нога израильских солдат. Его планы вызывают беспокойство даже у союзников Тель-Авива
Слепая ярость Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters / Others
11 февраля 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что критика в адрес действий израильской армии, особенно призывы не вступать в Рафах, равносильна призыву к поражению в войне.

«Те, кто призывают израильскую армию не входить в Рафах, по сути говорят, что нужно проиграть войну», — подчеркнул Нетаньяху в интервью телеканалу ABC.

Несмотря на критику со стороны главного союзника Израиля — США, а также международных организаций, Нетаньяху подтвердил, что Израиль планирует вторжение в Рафах.

При этом премьер-министр также выразил намерение «защитить» гражданское население: «Я согласен с американцами... Мы обеспечим безопасный проход для мирных жителей, чтобы они могли уйти».

Это заявление последовало за объявлением Нетаньяху 9 февраля о планах начать масштабную операцию в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа у границы с Египтом. Планы Израиля вызвали обеспокоенность в Госдепартаменте США, а также критику со стороны Германии, Великобритании и Палестины, которые считают, что операция может привести к катастрофе.

В районе Рафаха находятся более 1,3 млн палестинцев, эвакуированных с северной части сектора Газа из-за наступления израильской армии. Многие из них разместились в палаточных лагерях и переполненных убежищах ООН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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