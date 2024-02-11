В воскресенье в Харькове объявлен день траура в память о жертвах российского авиаудара, произошедшего в субботу. В результате атаки погибли не менее семи человек, среди которых трое детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. Один пострадавший с тяжелыми ожогами находится в больнице.

В субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Немышлянский район города подвергся атаке российских беспилотников, в результате чего произошел взрыв на автозаправке, вызвавший пожар и охвативший окружающие дома. В результате вспышки пламени, как утверждают представители местной администрации, огонь распространился на 15 домов. Пострадали 57 человек.

«Взорвалось все, и потекло. Горящая река. Дизельное топливо, я весь в соляре. Оно поджигало дома. Помогали, тушили руками, снегом, как могли», — рассказал свидетель пожара Андрей Кругло изданию «Суспильне Харьков».

Среди погибших была семейная пара с тремя детьми. «Тело мужчины было найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате», — поделился деталями трагедии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В воскресенье российские военные вновь совершили бомбардировки ряда украинских областей, включая Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую, Одесскую, Днепропетровскую и Херсонскую. Из 45 беспилотников 40 были сбиты.

Стоит отметить, что Россия активизировала производство военных дронов. На прошлой неделе Минобороны РФ продемонстрировало видео с участием Сергея Шойгу, который посетил один из заводов в Удмуртии, где осматривал новейшие модели БПЛА. Согласно заявлениям военного ведомства, с начала конфликта производительность завода по выпуску беспилотников возросла на 60%.