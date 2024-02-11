ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган осудил нападение
На митинге в Текирдаге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил атаку на мероприятие Партии справедливости и развития (AK Parti) в Кючюкчекмедже
Президент Эрдоган осудил нападение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
11 февраля 2024 г.

Президент подчеркнул решимость правоохранительных органов в расследовании инцидента: «Наша стамбульская полиция и Генпрокуратура Стамбула проводят необходимое расследование с должной тщательностью. Один подозреваемый был арестован, остальные также будут пойманы».

Турецкий лидер осудил произошедшее в Кючюкчекмедже, назвав его «презренным актом» и выразил соболезнования пострадавшему.

«Я еще раз осуждаю презренный акт, произошедший вчера в Кючюкчекмедже в ходе избирательной кампании кандидата от AK Parti в муниципалитет Кючюкчекмедже Азиза Йениая. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшему гражданину», — заявил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул неприемлемость насилия и обещал продолжение борьбы против тех, кто угрожает безопасности граждан: «Мы не позволим Турции быть втянутой в атмосферу нестабильности. Мы продолжим нашу решительную борьбу против всех негодяев, угрожающих жизни нашего народа».

В заключение Эрдоган выразил благодарность за поддержку: «Благодарю всех лидеров, которые выразили свои пожелания выздоровления через разные каналы».

Стоит отметить, что инцидент с нападением в Кючюкчекмедже имел место в субботу, 10 февраля

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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