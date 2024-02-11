Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальные визиты в Объединенные Арабские Эмираты 12-13 февраля и в Арабскую Республику Египет 14 февраля. Согласно заявлению канцелярии президента, встречи состоятся по приглашению принимающих сторон. Президент Эрдоган примет участие в качестве почетного гостя на Всемирном правительственном саммите в Дубае 13 февраля на тему «Формирование правительств будущего». На саммите, который соберет представителей государств и правительств из разных стран, а также международные организации, частный сектор, академические круги, гражданское общество, аналитические центры и представителей СМИ, президент Эрдоган выступит в качестве основного докладчика. Ожидается, что в рамках саммита президент Эрдоган проведет двусторонние встречи, в том числе с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Заидом Аль Нахайяном и другими представителями стран-участниц. В ходе визита в Каир глава государства обсудит шаги по укреплению отношений между Турцией и Египтом и оживлению механизмов двустороннего сотрудничества на высшем уровне. В переговорах также будут затронуты двусторонние отношения, а также актуальные глобальные и региональные вопросы, включая израильские атаки на Газу и оккупацию палестинских территорий.