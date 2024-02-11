Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обязательство альянса защищать каждого из своих членов в случае нападения и раскритиковал заявления, ставящие под сомнение этот принцип.

В своем выступлении генсек подчеркнул готовность и способность НАТО к защите всех союзников от агрессии и предупредил, что любая атака на страну-члена альянса вызовет скоординированный и сильный ответ. Соответствующую информацию передают западные СМИ.

«Любые предположения, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, в том числе США, и повышают риски для американских и европейских военных. Рассчитываю на то, что независимо от того, кто победит на выборах президента, США останутся сильным и преданным союзником НАТО», — заявил Столтенберг.

Ранее на предвыборном мероприятии экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как он угрожал союзникам «поощрить Россию» к агрессии против них, чтобы побудить их увеличить взносы на обеспечение коллективной безопасности.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил высказывания Трампа как безответственные. Эти заявления также вызвали резкую критику со стороны представителя Белого дома Эндрю Бейтса, который назвал их «шокирующими и безумными».

В Польше высказывание Дональда Трампа расценили как пересечение определенных границ. Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна отметил, что данное заявление Трампа должно быть обсуждено на заседании Кабмина, которое состоится во вторник.