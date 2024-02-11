Слишком большая популярность

В ФРГ, где проживает 2,5 млн мусульман с немецкими паспортами, обладающими правом голоса, появилась новая партия «Демократический альянс за разнообразие и пробуждение» (DAVA) для защиты прав и интересов мусульманского меньшинства.

Как пишут немецкие СМИ, партия собирается участвовать в выборах в Европарламент. Согласно нормам ЕС, национальные партии не должны преодолевать барьер в 5%. Однако DAVA может и на федеральном уровне заполучить до 10% голосов.

Считается, что потенциальными избирателями могут стать 5 млн человек. Недавно в Германии приняли закон, упрощающий получение гражданства — для этого в стране достаточно прожить 5 лет. Так что к 2,5 млн мусульманских избирателей могут прибавиться еще 2,5 млн человек.

Глава МВД Баварии Йоахим Херрман призвал запретить DAVA. А газета Bild вышла со статьей, в которой сообщалось, что эта партия может иметь какие-то связи с Турцией. В качестве объяснения в публикации упомянули большую популярность турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана среди турок, живущих в Германии, а также то, что на турецких президентских выборах в мае 2023 года глава государства в ходе голосования в Германии получил около 70% голосов.

Специалист в области отношений Евросоюза и Турции Эмре Пекер подчеркнул, что многие живущие на Западе мусульмане действительно очень ценят президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Он пользуется большим уважением, однако при этом глава государства не требует от этих людей лояльности, не диктует им, как они должны себя вести», — отметил эксперт.

Турецкий лидер выступает защитником интересов мусульман. Эрдоган не раз просил Берлин «проявлять по отношению к проживающим на территории страны туркам больше солидарности». По его словам, для интеграции представителей меньшинства делается слишком мало.

Анкара добивается от Берлина смягчения миграционного законодательства, для того чтобы проживающие на территории ФРГ турецкие семьи могли легко объединяться. Недовольство турецких властей вызывает и частичное сохранение визового режима между странами: сами немцы могут беспрепятственно ездить в Турцию, в то время как гражданам Турецкой Республики для поездок в ФРГ необходима виза.

Раздражение немецкого правительства вызывает не только большая популярность президента Эрдогана, но и то, что многие внуки турецких мигрантов, хотя и могут получить немецкое гражданство, продолжая жить в ФРГ, по-прежнему выбирают турецкие паспорта.

Отстаивают интересы мусульманского меньшинства

В самом объединении заявили, что никак не связаны с турецкими партиями, отмечая, что DAVA не получает ни материально-технической, ни финансовой поддержки из-за границы.

В руководстве партии четверо политиков. Среди них врач из Гамбурга Мустафа Йолдаш, которого поставили на учет МВД «из-за поддержки ХАМАС и связанных с ним организаций», врач из Нижней Саксонии Али Ихсан Унлю, юрист из Золингена Фатих Зингаль и правозащитник, лидер объединения Тейфик Озджан, который на протяжении 30 лет был членом Социал-демократической партии Германии.

В частности, они требуют предоставления в полном объеме всех необходимых прав людям с иностранными корнями, учитывая, что они сталкиваются с серьезными проблемами при поиске квартиры, приеме на работу. Помимо этого, они настаивают на прагматичной и свободной от идеологии политике в отношении беженцев.

Давно нужна такая партия

Необходимость в создании партии, которая бы защищала интересы мусульманского населения, назрела давно. В 2020 году МВД Германии провело исследование и поделилось данными в отчете под названием «Безопасность и преступность Германии 2020». В результате выяснилось, что турецкие иммигранты чувствуют себя в меньшей безопасности в этой европейской стране, чем беженцы из Сирии, Афганистана, Ирака и Эритреи.

В 2019 году было совершено 884 нападения на мусульман, исламские общины и компании мусульман в Германии. В 2020 году — не менее 901 нападения, в 77 случаях речь шла о провокации в районе мечетей. При этом большую часть нападений совершили члены ультраправых группировок.

К 2023 году проблема стала еще более серьезной. В июне прошлого года независимый экспертный совет по борьбе с проявлениями ненависти в отношении мусульман опубликовал доклад, в котором сообщалось, что в немецком обществе широко распространены расизм в отношении мусульман и исламофобия.

В публикации сообщается, что мусульман в ФРГ часто воспринимают как чужаков, а примерно каждый второй житель Германии согласен с антимусульманскими заявлениями. В исследовании особо отмечается, что такая ситуация создает «благоприятную среду и лазейку для антидемократических групп».

Эксперты выразили озабоченность тем, что почти в 90% немецких фильмов последователей исламской религии показывают с отрицательной стороны. Авторы доклада пришли к выводу, что мусульмане в Германии являются «одним из наиболее уязвимых меньшинств».

То, что в немецком обществе есть такая проблема, признала и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Она заявила, что «многие из 5,5 млн мусульман в Германии сталкиваются в повседневной жизни с проявлениями социальной неприязни и дискриминации, доходящей до ненависти и насилия».

Эксперты в исследовании особо подчеркнули, что большое количество преступлений, мотивированных исламофобией, остается за пределами официальной статистики. Многие пострадавшие не осведомлены о доступных им вариантах поддержки и редко обращаются за помощью, предпочитая молчать о случаях нападений, домогательств или оскорблений.