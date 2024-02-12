В результате израильских атак на Рафах, город на границе с Египтом в секторе Газа, погибли более 100 человек, с сотнями раненых, сообщает палестинское информагентство WAFA со ссылкой на медицинский персонал больницы Рафаха.

Палестинский Красный Полумесяц отмечает интенсивные обстрелы израильской армией центральных районов Рафаха, с жилыми домами в качестве целей.

Директор больницы Кувейта в Рафахе Сухайб аль-Хымс заявил, что больница переполнена и испытывает нехватку медикаментов для лечения раненых. Израиль атаковал город с моря, суши и воздуха, нанеся около 40 авиаударов, в основном по жилым зданиям и мечетям.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 1 февраля анонсировал начало наземного наступления в Рафахе. 4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также намекнул на скорое начало вторжения в последний неоккупированный город в секторе Газа. Израильский военный кабинет якобы рассматривает «альтернативы» для эвакуации палестинцев из Рафаха в преддверии операции, сообщает государственный телеканал KAN, без уточнения деталей планов.

После начала атак на сектор Газа население Рафаха увеличилось вчетверо по сравнению с предвоенным временем. Перемещенные лица вынуждены обустраивать временное жилье из подручных материалов. Палестинские правозащитные организации и власти предупреждают о рисках расширения наземного наступления на город.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность по поводу планов Израиля в Рафахе, подчеркивая вероятный риск больших жертв среди гражданского населения.

Сложность ситуации обостряется тем, что жителям Рафаха, уже вынужденным покинуть север и центр блокированного анклава из-за обстрелов, фактически не остается места для укрытия.

Как писал ранее TRT на русском, власти Египта пригрозили, что в случае вторжения Израиля в Рафах приостановят действие Кэмп-Дэвидских соглашений.

Каир выражает опасения, что вторжение Израиля в последний свободный от оккупации город может привести к неконтролируемому массовому бегству. Египет ранее заявил о своей решимости предотвратить пересечение своих границ жителями Газы, даже если для этого потребуется применение силы.