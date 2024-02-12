Александр Стубб из правоцентристской Национальной коалиционной партии с небольшим перевесом одержал победу на президентских выборах в Финляндии, опередив либерального члена Партии зеленых Пекку Хаависто. Последний уже признал свое поражение.

Стубб набрал 51,6% голосов при подсчете 99,7% бюллетеней против 48,4% у Хаависто. В первом туре 28 января Стубб получил 27,2% голосов, опередив Хаависто с 25,8%.

В Финляндии президент отвечает за ее безопасность и внешнюю политику, в то время как большая доля власти находится в руках у премьер-министра.

«Ощущение спокойствия и признательности, но, конечно, в то же время я чрезвычайно счастлив и благодарен, что такое большое количество финнов проголосовало и что я могу стать президентом Финляндской Республики», — заявил Стубб в телеобращении.

Новый глава государства настроен проевропейски и с начала российско-украинской войны активно поддерживает Киев. Политик призывал финское руководство занять максимально жесткую позицию по отношению к России.

В интервью агентству Reuters в январе Стубб заявил, что во внешней политике Финляндии «политически не будет никаких отношений ни с президентом России, ни с российским политическим руководством, пока они не остановят войну в Украине».

Политик выступает за углубление сотрудничества с НАТО, например, за разрешение транспортировки ядерного оружия альянса через территорию Финляндии и размещение войск НАТО на постоянной основе в стране. Однако он не поддерживает идею хранения ядерного оружия на финской территории.

Россия пригрозила Финляндии ответными мерами в ответ на ее членство в НАТО и соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное с США в декабре.

Финляндия на протяжении как минимум пяти десятилетий избирала президентов для развития дипломатии, в частности с соседней Россией, и предпочитала не присоединяться к военным союзам, чтобы смягчить напряженность между Москвой и НАТО.

Но финны изменили свое мнение после вторжения России в Украину в 2022 году — это привело к резкой смене курса. В апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

Стубб на своем посту заменит Саули Ниинистё, который уходит в отставку после двух шестилетних сроков. На Западе Ниинистё считали «наиболее понимающим» политику президента РФ Владимира Путина, поскольку у двух политиков был выстроен прагматичный диалог.