Сторонники партии Имрана Хана «Пакистан Техрик-и-Инсаф» (PTI) устроили акции протеста в крупнейших городах страны: Исламабаде, Лахоре и Пешаваре. На демонстрации вышли несколько тысяч человек.

Причиной стали итоги парламентских выборов. Независимые кандидаты, поддерживаемые PTI, получили 97 мест; «Пакистанская мусульманская лига» — 76; «Народная партия Пакистана» получила 54 голоса, а «Движение Муттахида Кауми» — 17.

Стихийные протесты разгорелись в ответ на уже и так спорные выборы, на которых кандидаты от Хана были вынуждены участвовать как независимые и заняли большинство мест. Тем не менее, им не удалось получить необходимое количество голосов для формирования правительства.

Председатель PTI Гохар Али Хан 11 февраля попросил сторонников партии устроить мирные акции протеста у избирательных участков. Политик заявил, что выборами манипулировали, и что Избирательная комиссия Пакистана должна прекратить фальсификации результатов голосования. В избирательном органе обвинения отвергли.

Сторонники PTI теперь должны «осуществить свое конституционное, демократическое и политическое право на мирный протест, чтобы защитить мандат народа», — написал глава PTI в соцсети X.

Высокие результаты независимых кандидатов указывают на непреходящую популярность Имрана Хана среди 129 млн зарегистрированных избирателей Пакистана.

Победа также показала, что молодые избиратели страны и средний класс разочаровались в политическом курсе действующего правительства Анвара уль-Хака Какара и массово проголосовали за альтернативу.

Однако армия традиционно поддерживают правительство, сформированное «Пакистанской мусульманской лигой» Наваза Шарифа и «Пакистанской народной партией» Билавала Бхутто Зардари.

Проблема еще и в том, что партии Шарифа не удалось достичь соглашения о формировании правительства с группой Бхутто Зардари на первичных переговорах 10 февраля. Это вынудило политика заключить предварительное соглашение со светской партией, известной как «Движение Муттахид Кауми».

На фоне возможного перерастания протестов в массовые беспорядки в Пакистане начали блокировать сервис X. Полиция Исламабада, столицы страны, предупредила протестующих о запрете собираться возле офисов избирательных комиссий и других государственных учреждений.

Растущий риск насилия и неопределенность в формировании правительства окажут давление на и без того ослабленную экономику страны. Годовая инфляция в Пакистане превышает 28%, а срок действия последней программы помощи Международного валютного фонда истекает в марте.