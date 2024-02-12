Сенат США приблизился к утверждению пакета помощи в размере $95,34 млрд, значительная часть которого предназначена для Украины. На воскресном заседании 67 представителей (против 32) обеих партий проголосовали за принятие мер помощи.

При этом, некоторые республиканцы в палате представителей, вторя критике Трампа, высказались за реструктуризацию помощи в форме кредита. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл раскритиковал своих однопартийцев, которые выступают против законопроекта. Он подчеркнул значение американского лидерства и международных обязательств.

Президент Байден заявил, что Конгресс пренебрежет своими обязательствами, если мера не будет принята. Ожидается, что следующий раунд голосования в Сенате по законопроекту состоится в понедельник вечером. Окончательное голосование может состояться уже в среду.

Из общего пакета помощи большая часть ($61 млрд) предназначена для Украины. Меньшие суммы — для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи в различные зоны мировых конфликтов.

Республиканцы, поддерживающие пакет помощи, считают, что двухпартийное принятие в Сенате поможет заручиться поддержкой их однопартийцев в Палате представителей.

«Это создаст такую обстановку, что больше республиканцев будут чувствовать себя комфортно, продвигая законопроект», - сказал журналистам сенатор Тодд Янг, республиканец от штата Индиана.

При этом наиболее ярые противники законопроекта из числа республиканцев пообещали сделать все возможное, чтобы отложить принятие пакета через ввержение его в «процедурный лабиринт».