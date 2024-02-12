Законодатели США до конца года планируют принять закон о запрете обогащенного урана из России. В декабре прошлого года нижняя палата Конгресса — Палата представителей — уже одобрила соответствующий закон, причем его поддержали как демократы, так и республиканцы. Теперь остается голосование в Сенате и утверждение у главы Белого дома.

По данным газеты The Financial Times, закон подпишут в ближайшее время, но с оговоркой: запрет на ввоз российского урана могут временно отменить, если у США не найдется подходящих альтернативных источников сырья.

Минэнерго США сообщило, что в 2022 году американские АЭС в основном работали на импортном уране, при этом 12% закупалось у России.

Игроки атомной отрасли в США по-разному восприняли новость о скором запрете российского урана. Крупнейший поставщик обогащенного урана для американских электростанций — германо-британо-голландский концерн Urenco — заявил, что у него достаточно мощностей, чтобы заменить российскую долю на рынке США.

В компании уже заявили, что законопроект, если будет принят, пойдет только на пользу американской экономике, поскольку будет стимулировать внутреннее производство и западных поставщиков.

Urenco ведет переговоры с правительствами Великобритании и США о потенциальных инвестициях в новые заводы по производству низкообогащенного урана (Haleu) — это более мощное топливо, используемое в современных реакторах. Сейчас весь рынок этого материала контролирует «‎Росатом‎».

Россия контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению урана. С начала российско-украинской войны США и страны ЕС пытаются исключить РФ из своих цепочек поставок ядерного топлива. Однако пока это сделать не удалось — поэтому российская ядерная отрасль не подпала под западные санкции, несмотря на призывы Киева.

«‎‎Росатом» поставляет более 20% обогащенного уранового топлива, используемого для питания АЭС в США и Европе. В прошлом году США, Великобритания, Япония, Франция и Канада вложили свыше $4,2 млрд для инвестиций в отечественное производство урана. Правительство Великобритании в прошлом году приняло стратегию по вытеснению российского урана с глобального энергетического рынка. Лондон выделил на эти цели свыше $300 млн.

Также Запад начал искать альтернативы российским поставкам в Казахстане, который обладает крупнейшими в мире запасами урана. В 2022 году республика стала абсолютным лидером по добыче урана: на ее долю приходится 42% мировой добычи.