В ходе спасательной операции, проведенной береговой охраной Турции в Эгейском море, были спасены 92 нелегальных мигранта. Сообщается, что эти мигранты были вытеснены греческими пограничниками в турецкие территориальные воды. Спасательные операции проводились у берегов Чешме в провинции Измир.

По прибытии на пункт береговой охраны на острове Кунда мигрантам были предоставлены предметы первой необходимости — еда, вода и медицинская помощь. Местными иммиграционными властями были проведены необходимые процедуры для подготовки к депортации.

Опасные морские переходы от турецкого побережья до близлежащих греческих островов — обычная стратегия для тех, кто стремится нелегально попасть в Европейский союз. Некоторые мигранты также пытаются перебраться через реку, по которой проходит сухопутная граница между Грецией и Турцией.

Греция регулярно отрицает обвинения в подобных вытеснениях в Эгейском море, что противоречит сообщениям Турции и правозащитных организаций. Такие действия подвергают жизнь мигрантов серьезному риску и нарушают международное право.

Только в 2023 году, по оценкам турецкой береговой охраны, были спасены тысячи нелегальных мигрантов, оттесненных греческими пограничниками. Статистика показывает, что районы вблизи Измира являются особенно «горячей точкой» для таких инцидентов.