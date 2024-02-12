Израильские солдаты конфисковали свыше 200 млн шекелей ($54,29 млн) из штаб-квартиры Банка Палестины в городе Газа.

Израильская газета «Маарив» со ссылкой на израильских офицеров сообщила, что военные конфисковали средства, выделенные для Палестинской администрации на оккупированном Западном берегу.

«На прошлой неделе израильские солдаты находились в штаб-квартире Банка Палестины в секторе Газа, чтобы не допустить попадания денег ХАМАС», — сообщил неназванный представитель израильской армии.

По его словам, это решение «было принято на политическом уровне».

Никаких комментариев со стороны палестинских властей или ХАМАС по этому поводу пока не было.

В октябре Минфин Израиля отказался перечислить Палестинской администрации налоговые и таможенные сборы палестинцев. Глава министерства ультраправый министр Бецалель Смотрич удержал около $164,5 млн из общей суммы в $274,3 млн, причитающейся к передаче, обвинив власти Палестины в «‎поддержке действий ХАМАС»‎.

Кроме того, 11 февраля Израиль отказался разрешить ввоз гуманитарной помощи от ООН в Газу и заблокировал грузы в порту Ашдода. БАПОР, главное агентство ООН, оказывающее помощь палестинцам в секторе Газа, уточнило: заблокированная в порту поставка равна месячному запасу продовольствия.

С октября прошлого года Израиль ввел тотальную блокаду сектора Газа, запретив ввоз воды, медикаментов, топлива и продуктов. Несмотря на призывы ведущих международных гуманитарных организаций ослабить блокаду, Израиль до сих пор разрешает лишь крайне ограниченные поставки продовольствия и лекарств в Газу. ООН неоднократно заявляла, что ввозимых продуктов и медикаментов катастрофически не хватает, чтобы обеспечить даже минимальные потребности хотя бы части 2,2 млн населения эксклава.