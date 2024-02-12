11 февраля 2024 года министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем.

О госпитализации Остина уведомили заместителя министра обороны, председателя Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и Конгресс. Вскоре пресс-секретарь Министерства обороны США сообщил, что Остин передал свои полномочия своей заместительнице Кэтлин Хикс.

«Сегодня вечером, после серии тестов и обследований, министр был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида для поддерживающей терапии и тщательного мониторинга. На данный момент неясно, как долго госсекретарь Остин пробудет в больнице», — заявил Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, что 22 декабря 70-летний Остин был помещен в клинику в Мэриленде для лечения рака простаты. 1 января он вернулся в клинику из-за осложнений и провел там две недели. 9 января Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида сообщил, что Остин проходит лечение от рака простаты. Заболевание было обнаружено на ранней стадии.

Офис генерального инспектора Министерства обороны начал проверку обстоятельств госпитализации Остина. Расследование касается того, почему Белому дому и Конгрессу не было известно о диагнозе, госпитализации и операции Остина в течение нескольких дней. Президент Джо Байден, Пентагон и законодатели-республиканцы объявили о проведении собственных проверок.

Сам Остин позже извинился за то, что не поставил в известность Белый дом о госпитализации.