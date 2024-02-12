Разведка Украины заявляет, что обнаружила использование спутниковой связи Starlink российскими войсками в оккупированных районах. Говорится, что перехваченные разговоры указывают на то, что терминалы Starlink используются для обеспечения доступа в интернет для 83-й воздушно-десантной бригады России, действующей в Донецкой области. Ведомство сообщает, что подобные случаи стали носить системный характер.

Компания SpaceX, владеющая Starlink, отрицает любые деловые отношения с российским правительством или военными.

«В ряде новостей ложно утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink РФ. Это абсолютно не соответствует действительности. Как нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно», написал владелец компании Илон Маск в соцсети X.

Компания обещает деактивировать продукт, если в результате расследования подтвердится использование терминала Starlink. Об этом заявили в компании.

Сервис спутникового Интернета Starlink играет ключевую роль в обеспечении связи вооруженных сил Украины. О широком использовании спутниковой связи на всех фронтовых линиях заявлял Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины.

Эта ситуация перекликается с эпизодами из биографии Илона Маска, владельца Starlink, написанной Уолтером Айзексоном. В книге упоминается, что Маск предположительно приказал своим инженерам отключить Starlink у берегов Крыма, чтобы предотвратить возможную атаку Украины на российский военно-морской флот. Тогда украинские подводные дроны потеряли связь, оказавшись неспособными атаковать российские формирования.

Решение Маска было обусловлено опасениями по поводу возможного ядерного ответа России против действий Украины в Крыму. Обеспокоенность таким сценарием, по словам Айзексона, была подкреплена разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками.