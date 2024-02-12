Апелляционный суд Нидерландов приказал государству прекратить поставку запчастей для истребителей F-35 в Израиль. Таково было решение, вынесенное в Гааге в понедельник. «Существует явный риск того, что истребители F-35 Израиля могут быть использованы при совершении серьезных нарушений международного гуманитарного права», — говорится в решении суда.

Запчасти для F-35, принадлежащие США, хранятся на складе в Нидерландах. По существующим экспортным соглашениям они отправлялись ряду партнеров, включая Израиль.

Организации защиты прав человека Oxfam Novib, PAX Nederland и The Rights Forum подали в суд на государство с требованием прекратить экспорт. Они утверждали, что Нидерланды знают, что Израиль использует истребители F-35 для бомбардировок сектора Газа, и поэтому государство нарушает законы войны, косвенно способствуя преступлениям против гражданского населения.

Ранее, в декабре, окружной суд в Гааге признал решение поставлять запчасти в первую очередь политическим, выходящим за пределы компетенции суда. Однако апелляционный суд пришел к иному мнению.

«Израиль недостаточно учитывает, какие последствия их военные действия несут для гражданского населения. Атаки Израиля на сектор Газа привели к непропорциональному количеству гражданских жертв, в том числе тысяч детей», — пишут судьи. «Нидерланды являются стороной нескольких международных соглашений, которые предусматривают, что при наличии явного риска серьезных нарушений международного гуманитарного права Нидерланды обязаны предотвратить экспорт военного оборудования».

По решению суда, поставки должны прекратиться в течение семи дней.