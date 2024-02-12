12 февраля посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В ходе встречи до сведения посла Евросоюза было доведено, что деятельность мониторинговой миссии ЕС в Армении (EUMA) не соответствует достигнутым первоначальным договоренностям и используется в качестве инструмента пропаганды против Азербайджана.

Было отмечено, что миссия ЕС, которая должна была способствовать региональной стабильности и установлению доверия между Азербайджаном и Арменией, фактически используется как средство для распространения пропаганды против Азербайджана.

МИД обвинил миссию в «бинокольной дипломатии», утверждая, что она используется для организации визитов в приграничные регионы с целью распространения ненависти к Азербайджану.

«В то же время последний инцидент, связанный с предотвращением попытки незаконного пересечения границы в зоне ответственности мониторинговой миссии, бросает серьезную тень на заявленные задачи этой миссии. Подобная вызывающая обеспокоенность деятельность никоим образом не соответствует заявленным целям миссии по содействию установлению доверия в качестве нейтрального актора», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министерство призвало Европейский Союз принять меры для обеспечения деятельности миссии в Армении в соответствии с ее мандатом как нейтральной, гражданской и невооруженной миссии, а также предотвратить любые действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана или затрагивающие его легитимные интересы в области безопасности.

Стоит отметить, что EUMA была создана в соответствии с соглашением, достигнутым между Арменией, Азербайджаном и ЕС в октябре 2023 года. Заявленная цель миссии — содействие стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе и установление доверия между двумя странами.