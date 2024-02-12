ПОЛИТИКА
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Как в Нидерландах всем желающим раздают Коран на голландском языке
В нидерландском городе Арнем лидеры шести мечетей бесплатно раздавали перевод смыслов Корана на голландском языке. Эту совместную акцию под названием «Не жги, читай» организовали в ответ на попытку со стороны лидера расистской и крайне правой организации «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (ПЕГИДА) Эдвина Вагенсвельда сжечь в прошлом месяце мусульманскую священную книгу. #trtнарусском #нидерланды #коран #читай #мусульмане #акция #ислам #расизм #священнаякнига #trtrussian
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12 февраля 2024 г.
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