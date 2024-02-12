Как в Нидерландах всем желающим раздают Коран на голландском языке

В нидерландском городе Арнем лидеры шести мечетей бесплатно раздавали перевод смыслов Корана на голландском языке. Эту совместную акцию под названием «Не жги, читай» организовали в ответ на попытку со стороны лидера расистской и крайне правой организации «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (ПЕГИДА) Эдвина Вагенсвельда сжечь в прошлом месяце мусульманскую священную книгу. #trtнарусском #нидерланды #коран #читай #мусульмане #акция #ислам #расизм #священнаякнига #trtrussian