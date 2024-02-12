«Мы не являемся союзником России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта — это тревога, потому что он напрямую влияет на все наши отношения», — заявил Пашинян в интервью CNN Prima News, добавив, что Армения чувствует себя зажатой между двумя сторонами.

Известно, что Армения имеет тесные связи с Россией в области безопасности и экономики, которые еще больше укрепились на фоне многолетнего карабахского конфликта с соседним Азербайджаном. Армения, в отличие от Азербайджана, является членом возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«На Западе они видят, что мы союзники России... В России видят, что мы не их союзники в войне в Украине, и получается, что мы вообще ничьи союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы», — сказал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя реплики Пашиняна, сказал, что Москва приняла к сведению это «важное заявление».

Бывший советник Кремля Сергей Марков, комментируя заявление Пескова, написал в своем Telegram-канале, что Москва «видит, как Пашинян ведет Армению от дружбы с Россией в объятия врагов России».

Армения и Азербайджан возобновили переговоры, направленные на заключение мирного соглашения для разрешения их конфликта по вопросу Карабаха, который признан частью Азербайджана. По итогам 44-дневной войны в 2020 году Азербайджан вернул территории, оккупированные Арменией в начале 1990-х годов.