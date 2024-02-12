Министерство иностранных дел Турции призвало международное сообщество, в особенности Совет Безопасности ООН, к принятию мер против действий Израиля в городе Рафах, находящемся на юге сектора Газа.

«Вызывает глубокую тревогу увеличение числа атак Израиля на Рафах, следующих за уже совершенными в секторе Газа разрушениями и массовыми убийствами. Мы расцениваем операцию как часть стратегии по вытеснению населения Газы с их земель. Продолжение агрессии лишь усугубит гуманитарную катастрофу в Газе и помешает достижению долгосрочного перемирия в регионе. Настоятельно призываем международное сообщество и, в частности, Совет Безопасности ООН предпринять необходимые действия для остановки Израиля», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Напомним, 7 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что военные получили указания о подготовке к боевым действиям в Рафахе.

В ночь на 12 февраля арабские СМИ сообщили о масштабной воздушной атаке, осуществленной израильскими военными по городу Рафах. Согласно информации телеканала Al Mayadeen, в результате бомбардировок погибло не менее 100 человек, а ранения различной степени тяжести получили свыше 230 человек.

Кризис в Рафахе вызывает особую озабоченность тем, что в последнем крупном городе, который еще не оккупировала израильская армия, нашли убежище свыше миллиона палестинцев из северной и центральной частей Газы.