Эту информацию сообщило французское издание Challenges.

По информации издания, пресс-служба Елисейского дворца объяснила отмену визита соображениями безопасности.

Поездку также отменил французско-украинский деловой совет Medef International, который планировал «исключительную миссию» в Киев одновременно с визитом Макрона.

Издание отмечает, что Макрон сначала планировал совершить «символический визит» в Одессу – город, который частично был построен французами, а затем отправиться в Киев.

Также на повестке дня стояла значимая экономическая составляющая, связанная с восстановлением Украины. Планировалось, что президент Макрон объявит о создании фонда в размере 200 млн евро, предназначенного для финансирования гражданских проектов, реализуемых французскими малыми и средними предприятиями.

Кроме того, президент Франции должен был официально объявить о назначении Французского агентства развития (AFD) координатором французской помощи Украине.

Пресс-служба Елисейского дворца подчеркивает, что дата поездки 13-14 февраля была только одним из вариантов. Организация маршрута, по которому должен был ехать Макрон, потребовала бы дополнительного времени.

Кроме того, Макрон выразил желание «усилить» французскую помощь, предложив новый пакет мер вместе с европейскими партнерами.