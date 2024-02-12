Альпер Гезеравджи, первый астронавт Турции, после выполнения своей миссии на Международной космической станции (МКС), вернулся в страну. В аэропорту Эсенбога с астронавтом увиделся президент Эрдоган. В мероприятии также участвовали члены его семьи.

Гезеравджи вручил президенту Эрдогану турецкий флаг, который он носил с собой на протяжении трехнедельного пребывания на МКС и нашивку с надписью «Первая пилотируемая космическая миссия Турции».

В ответ глава государства подарил Гезеравджи часы.

На встрече также были присутствовали супруга президента Эмине Эрдоган и министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр.