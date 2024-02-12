ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган встретился с Гезеравджи
Турецкий лидер встретился в аэропорту Эсенбога с Альпером Гезеравджи, который успешно завершил первую пилотируемую космическую миссию Турции, вернувшись на Родину
Президент Эрдоган встретился с Гезеравджи
Президент Эрдоган с первым турецким астронавтом - Альпером Гезеравджи / Фото: АА / Others
12 февраля 2024 г.

Альпер Гезеравджи, первый астронавт Турции, после выполнения своей миссии на Международной космической станции (МКС), вернулся в страну. В аэропорту Эсенбога с астронавтом увиделся президент Эрдоган. В мероприятии также участвовали члены его семьи.

Гезеравджи вручил президенту Эрдогану турецкий флаг, который он носил с собой на протяжении трехнедельного пребывания на МКС и нашивку с надписью «Первая пилотируемая космическая миссия Турции».

В ответ глава государства подарил Гезеравджи часы.

На встрече также были присутствовали супруга президента Эмине Эрдоган и министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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