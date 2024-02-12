Авторы отчета отмечают, что традиционные механизмы международного сотрудничества оказались недостаточно эффективными в решении новых политических кризисов. Страны мира все реже сотрудничают между собой и все чаще преследуют только свои собственные интересы. В результате большинство текущих кризисов оказываются проигрышными для всех сторон, что приводит к росту политической неопределенности.

Анализируя ситуацию в Восточной Европе, авторы отчета отмечают, что «имперские амбиции Москвы уже привели к войне и перечеркнули все планы на совместную работу по обеспечению безопасности в обозримом будущем».

В результате Украина рискует своим существованием как независимого государства. Кроме того, война приносит значительные страдания населению России, а Европа больше не получает привычных выгод от мирной соседской политики и вынуждена вкладывать финансовые и человеческие ресурсы в собственную оборону и поддержку Украины.

В то же время, как отмечают авторы отчета, после почти двух лет войны страх перед Россией в мире значительно уменьшился. Согласно опросам, теперь Россия рассматривается как главная угроза безопасности только для жителей Великобритании и Японии. Для граждан Германии Россия занимает седьмое место в списке угроз, для итальянцев – двенадцатое. Многие страны больше беспокоит массовая миграция, «радикальный исламизм», политика Ирана и изменение климата. В Китае и США кибератаки считаются основной угрозой.

Эксперты также отмечают, что «все проигрывают» от эскалации насилия на Ближнем Востоке.

Подобные тенденции наблюдаются и в Африке, где в прошлом году произошли военные перевороты в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

«Существует реальный риск замкнутого круга, когда все больше стран втягиваются в ситуацию, где проигрывают все», – заключают авторы доклада.

На этой неделе пройдет очередная Мюнхенская конференция по безопасности, где ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и глав внешнеполитических ведомств ведущих стран мира.