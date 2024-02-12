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Армения заглаживает вину
Военная полиция Минобороны Армении начала расследование в связи с заявлением Азербайджана о ранении одного из своих военнослужащих в результате выстрела армянских пограничников
Армения заглаживает вину
 Photo: AA / AA
12 февраля 2024 г.

Об этом сообщается в официальном заявлении представителей армянского военного ведомства.

«Информация об открытии огня армянскими пограничниками расследуется. В письменных приказах вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив обстановку, может и (или) обязан принять решение об открытии огня. Если это обстоятельство подтвердится, виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент имел место в районе села Коллугышлак в Зангиланском районе, где армянские вооруженные силы обстреляли позиции государственной пограничной службы Азербайджана. В результате этого инцидента военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

Согласно имеющейся информации, обстрел осуществлялся армянскими вооруженными силами, расположенными в районе поселка Неркин-Анд в Гафанском районе.

Раненый военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Важно отметить, что весь инцидент, включая момент обстрела со стороны армянских вооруженных сил, зафиксирован камерами видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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