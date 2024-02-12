«Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС», — говорится в заявлении.

В документе поясняется, что Совет принял решение о том, что центральные депозитарии, управляющие активами Центрального банка на сумму более 1 млн евро, должны вести отдельный учет чрезвычайных остатков денежных средств, образовавшихся в результате ограничительных мер Европейского союза. Также они обязаны хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

В документе отмечается, что это постановление дает Совету возможность принять решение о направлении финансовых вкладов из собранных средств в бюджет ЕС, с целью поддержки Украины, ее дальнейшего восстановления и реконструкции.

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе был утвержден механизм конфискации российских активов с последующей передачей Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года.

10 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Кремль будет жестко реагировать на любые «недружественные действия, направленные на лишение России права собственности на суверенные резервы».