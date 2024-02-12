Палестинцам некуда идти

Израиль нанес удары по городу Рафах на юге сектора Газа. В результате свыше сотни человек погибли, больше 230 пострадали. Как сообщают очевидцы, мощные ночные бомбардировки вызвали массовую панику в городе. Многие опасаются, что дальше ситуация лишь ухудшится.

По сведениям ООН, в Рафахе проживает свыше 1,3 млн человек, большинство из которых перемещены из других частей сектора Газа и укрываются на небольшой территории от военных действий. Это последний крупный населенный пункт в Газе, не оккупированный израильскими войсками.

Как показывают снимки со спутника, всего за несколько недель палаточный городок вырос в разы. Палестинцы, проживающие там, до этого были вынуждены покинуть север и центр блокированной Газы. Они рассказывают, что сейчас им некуда идти. По словам очевидцев, в северной части Газы израильские военные оставили полный хаос и разрушение.

Международное сообщество осудило

О намерении начать масштабную операцию на границе с Египтом премьер-министр Израиля заявил 9 февраля. Он поручил своей армии предоставить план по эвакуации населения и уничтожению батальонов ХАМАС. В его канцелярии заявили, что в Рафахе остаются четыре батальона.

Власти Палестины заявили, что это станет «реальной угрозой» и «прелюдией к реализации направленной на вытеснение палестинцев со своих земель политики». В ХАМАС сообщили, что это сорвет переговорный процесс по обмену заключенными. Руководство группировки также обвинило Нетаньяху в том, что он пытается уклониться от своих обязательств по выполнению сделки и именно поэтому хочет расширить зону операции.

В ООН опасаются, что действия Израиля «приведут к кровавой бане» и перекроют один из немногих маршрутов, по который гражданскому населению в секторе Газа доставляются продовольствие и необходимые лекарства. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что это приведет к углублению гуманитарного кризиса в Газе.

В Саудовской Аравии предупредили «об очень серьезных последствиях нападения и штурма» и потребовали созвать заседание Совбеза ООН, а в ОАЭ добавили, что план Тель-Авива «угрожает привести к гибели большого числа невинных людей и усугубить гуманитарную катастрофу в Газе». В Египте и Катаре также осудили действия Нетаньяху и предупредили об «ужасных последствиях». Глава египетского МИД Самех Шукри считает, что расширение военной операции со стороны Израиля грозит катастрофической гуманитарной ситуацией и новыми жертвами. Каир, в частности, пригрозил разорвать мирный договор с Тель-Авивом.

Даже главный израильский союзник — Вашингтон — выступил против атак Рафаха. Представитель Госдепа США Ведант Патель пояснил, что «проводить такую операцию прямо сейчас без планирования и обдумывания на территории, где укрывается миллион человек, было бы катастрофой». «Это не то, что мы бы поддержали», — сообщил он.

Президент США Джозеф Байден заявил израильскому премьеру о необходимости обеспечить безопасность населения города Рафах в секторе Газа. По его мнению, без плана по защите жителей нельзя проводить там военную операцию. Американский лидер во время телефонного разговора с Нетаньяху также призвал предпринять меры для наращивания поставок гуманитарной помощи в Газу.

Впрочем, несмотря на критику со сторону международного сообщества, премьер-министр Израиля лишь отмахнулся от нее.

Управиться до Рамадана

В последнее время все попытки заключить перемирие между Израилем и ХАМАС со стороны Тель-Авива было больше похоже на имитацию. Нетаньяху пытался показать только то, что его страна не отказывается от дипломатического урегулирования, однако делать ничего для этого не намерена.

После того как в столице Франции при участии Египта и Катара был согласован черновик документа по перемирию, представители ХАМАС одобрили его, израильский премьер вдруг пообещал продолжить военные действия и «разгромить ХАМАС», подчеркнув, что победа Тель-Авива в Газе «на расстоянии вытянутой руки».

Уже 12 февраля стало ясно, что Тель-Авив намерен расширить зону операции и обстрелом и бомбардировками города дело не ограничится. Ивритоязычные издания со ссылкой на источники заявляют, что израильские власти собираются провести эту фазу войны как можно быстрее и завершить ее до наступления священного для мусульман месяца Рамадан, то есть в течение месяца.

По словам главы Генштаба Герци Халеви, израильские военные готовы к проведению операции, однако вначале кабинету министров необходимо определиться с четким планом действий, а также «решить вопрос с эвакуацией мирных жителей».

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском пояснил, что авиаудары Израиля свидетельствуют о том, что израильская армия пойдет на Рафах и полным ходом идет подготовка к расширению наземной операции.

«В Рафахе сейчас находится до половины населения всего сектора Газа — эти люди спасались от израильских бомбежек, бежали из других районов. Если Израиль начинает полномасштабную операцию, то растет вероятность резкого роста числа жертв среди гражданского палестинского населения», — пояснил политолог.

Он добавил, что сотни тысяч человек, которые находятся в Рафахе, не могут вернуться на север. «У них остается вариант — штурмовать границу с Египтом — одноименный погранпереход, чтобы пробраться на Синайский полуостров и спасти свои жизни. Каир такая перспектива не устраивает — ему некуда девать этих людей. Израильские планы привели к тому, что уже серьезно обострились израильско-египетские отношения», — считает эксперт.

Специалист подчеркнул, что Каир уже пригрозил Тель-Авиву приостановить Кэмп-Дэвидские соглашения, то есть мирный договор с Израилем. «Что это означает, сказать пока сложно. Но это серьезный дипломатический маневр. Несмотря на слова Нетаньяху о том, что он практически разгромил ХАМАС на значительной территории Газы и остается только Рафах, эти заявления кажутся мне слишком сильно преувеличенными. Дело в том, что продолжать этот конфликт в том же виде для израильского премьера становится все тяжелее, закончить его он не может», — подытожил эксперт.

Тем временем хуситы из йеменского движения «Ансаруллах» пообещали еще активнее действовать в районе Красного моря в случае штурма Рафаха. Один из представителей группировки Мухаммед Али аль-Хуси пообещал продолжить вооруженное противостояние до тех пор, пока не прекратится блокада сектора Газа.