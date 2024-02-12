ПОЛИТИКА
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Гневный Боррель: Куда девать палестинцев? На Луну?
На пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал мир прекратить умолять Израиль остановить убийства палестинцев, а начать действовать. Например, ограничив поставки оружия
Гневный Боррель: Куда девать палестинцев? На Луну?
Photo: Reuters / Reuters
12 февраля 2024 г.

«Все едут в Тель-Авив и умоляют не делать этого, не убивать так много людей. Слишком много убитых — это сколько? Каковы стандарты? Нетаньяху никого не слушает. Они хотят эвакуировать население Газы. Куда? На Луну? Прекратите говорить «пожалуйста» и сделайте что-то», — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии выразил разочарование тем, что просьбы прекратить насилие не привели к результатам, и считает, что необходимо принять более решительные меры.

«Сколько раз вы слышали от министров, что убито слишком много людей? Если вы так думаете, если вы считаете, что убито слишком много людей, то, может, нужно давать меньше оружия для предотвращения еще большего числа жертв?» — задался вопросом Боррель относительно поставок оружия Израилю.

Чиновник напомнил, что он лично и министры иностранных дел стран Европейского союза неоднократно обращались к Тель-Авиву с просьбой не препятствовать поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа через границу с Египтом.

«Если Израиль начнет атаковать регион, где находится свыше 1,7 млн человек, люди «встретят стену». Им некуда бежать. Вам ведь известно, что люди бегут во время боев? Но, люди в Газе не могут этого сделать. «Двери» закрыты». Они подвергаются бомбежкам не имя возможности куда-либо бежать», — добавил Боррель.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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