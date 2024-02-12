ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Нетаньяху подобен Гитлеру
После заседания кабинета министров, которое прошло в президентском комплексе, президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом острых заявлений
Президент Эрдоган: Нетаньяху подобен Гитлеру
Photo: AA / AA
12 февраля 2024 г.

Президент Турции критически высказался о позиции западных стран по отношению к ситуации в Газе, заявив: «Западные державы закрывают глаза на массовые убийства Нетаньяху, оправдываясь предлогом наличия ХАМАС».

Президент Эрдоган также подчеркнул: «Администрация Нетаньяху, подражая Гитлеру, с 7 октября каждый день переходит новую красную черту в своей политике злодеяний и резни».

Относительно поставок и модернизации самолетов F-16 президент отметил: «Мы рады, что наш запрос на поставку F16, который мы уже некоторое время ведем с США, завершился успешно».

Кроме того, турецкий лидер заявил о важности искоренения терроризма: «Турция любой ценой не допустит создания «террористана» на своих южных границах. Мы продолжим сокрушать террористические организации и уничтожать созданную ими инфраструктуру».

Он также отметил, что в летние месяцы ВС Турции значительно укрепили свои позиции в районе операции «Пенче», что открывает возможности для более эффективных мер.

Президент также сообщил о своей скорой поездке в ОАЭ и Египет: «Сегодня вечером по приглашению президента ОАЭ мы отправляемся в Дубай для участия во Всемирном правительственном саммите. Далее по приглашению президента Египта мы поедем в Каир. Мы будем консультироваться с президентом Сиси по многим вопросам между нашими странами. Особенно по экономике, торговле, туризму, энергетике и обороне».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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