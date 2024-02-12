Торговый оборот Узбекистана с Китаем достиг $13,7 млрд. Узбекистан увеличил импорт из Китая до $11,2 млрд по сравнению с экспортом, который составил $2,5 млрд. Это отражает рост торговли с Китаем на 50% и увеличение импорта на 70% по сравнению с 2022 годом.

Россия скатилась на вторую позицию с оборотом около $9,9 млрд. Торговля с Россией показала, что Узбекистан больше импортировал оттуда ($6,6 млрд) по сравнению с экспортом ($3,3 млрд).

В общем, эти две страны составили почти 40% от общего объема внешней торговли Узбекистана в 2023 году.

Также в топ-10 торговых партнеров Узбекистана входят Казахстан, Турция, Южная Корея, Туркменистан, Германия, Франция, Кыргызстан и Афганистан.

Общий внешнеторговый оборот за отчетный период достиг $62,6 млрд, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Экспорт составил $24,5 млрд, а импорт — $38,1 млрд, что привело к сальдо с отрицательным балансом в размере минус $13,6 млрд.

Узбекские чиновники отмечают, что республика наиболее активно экспортировала немонетарное золото, услуги (особенно транспортные и туристические) и промышленные товары.