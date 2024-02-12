Трамп обосновал свою точку зрения тем, что во время его президентства были приняты законы, от которых певица получила выгоду. Он ссылался, в частности, на закон о модернизации музыки, который упростил получение роялти и лицензионных отчислений через музыкальные стриминговые сервисы.

Трамп добавил, что Свифт «никогда не поддержит мошенника Джо Байдена» и не будет «неверной к человеку, который принес ей столько денег».

Свифт поддержала Байдена на выборах 2020 года, но она пока не высказывала свою позицию относительно избирательной кампании 2024 года.

Недавняя публикация в Instagram, в которой певица призвала своих поклонников голосовать, привела к регистрации более 35 000 избирателей.

В конце прошлого месяца сообщение New York Times о том, что кампания Байдена планирует получить поддержку Свифт, вызвало много слухов. В частности, говорилось о том, что матч NFL был организован в пользу команды Chiefs, чтобы Свифт могла выступить с поддержкой перед огромной телеаудиторией.

Ранее журнал Time назвал Тейлор Свифт Человеком 2023 года.

«Как поп-звезда, она уже находится в компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной, как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джонни Митчел. Как бизнес-леди, она построила империю, стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 млрд долларов», — отмечали авторы журнала.