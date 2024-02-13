Париж уговаривает «Хезболлу»
ПОЛИТИКА
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Париж уговаривает «Хезболлу»Франция предложила проект деэскалации между Ливаном и Израилем, предлагая урегулировать вопрос границы
Париж / Photo: Reuters
13 февраля 2024 г.

Франция представила ливанским властям письменное предложение по снятию напряженности на границе между Израилем и Ливаном. 10-дневный план предусматривает отвод боевиков, включая группировку «Хезболла», в обмен на прекращение военных действий между двумя сторонами. Эта инициатива появилась на фоне опасений по поводу дальнейшей эскалации, вызванного конфликтом в Газе.

Французский план был передан ливанским чиновникам министром иностранных дел Стефаном Сежурне. Он предполагает прекращение огня и переговоры по приграничной зоне при посредничестве ООН.

Франция имеет тесные исторические связи с Ливаном — в стране проживает около 20 тыс. французских граждан, наряду с сотнями военнослужащих, входящих в миротворческий контингент ООН.

В случае его принятия ливанские вооруженные группировки, включая «Хезболлу», должны будут убрать свою приграничную инфраструктуру, а боевики — отступить примерно на 10 км к северу от границы.

Затем до 15 тыс. солдат ливанской армии будут развернуты в приграничных областях, согласно французскому предложению.

Отвечая на вопрос о предложении, высокопоставленный функционер «Хезболлы» Хасан Фадлалла заявил, что группировка не будет обсуждать «никакие вопросы, связанные с ситуацией на юге Ливана до прекращения агрессии в Газе». Он добавил, что «враг не в том положении, чтобы навязывать условия».

В свою очередь ливанские представители выразили сомнения в отдельных пунктах плана, в частности, в тех, что касаются демонтажа инфраструктуры «Хезболлы» и других группировок. Это может, по их мнению, вызвать сложности, существенно затронув широкую гражданскую инфраструктуру.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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