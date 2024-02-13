Польские фермеры продолжают протесты против политики Евросоюза по беспошлинному импорту украинского зерна. Они утверждают, что более дешевое украинское зерно бьет по их ценам и наносит ущерб бизнесу, несмотря на финансовую поддержку ЕС.

Министерство сельского хозяйства Украины заявило в понедельник, что Киев «решительно осуждает преднамеренное уничтожение украинского зерна польскими протестующими». Накануне было опубликовано видео, где запечатлено, как польские фермеры сбрасывают украинское зерно с грузовиков на границе.

Продолжающаяся война России в Украине нарушила традиционные маршруты экспорта зерна через Черное море. Чтобы поддержать экономику Украины, Европейский Союз отменил импортные пошлины на украинское зерно. Однако фермеры в Польше и других странах Европы считают, что эта политика ставит их в тяжелое положение.

Польские фермеры и водители грузовиков неоднократно блокировали пограничные переходы с Украиной в знак протеста. Они требуют от ЕС пересмотреть свою политику в отношении украинского зерна, утверждая, что она лишает их средств к существованию.

ЕС поддерживал Украину на протяжении всей войны мерами по беспошлинному импорту, однако в прошлом году Польша и другие страны, в том числе, Румыния, наложили временный запрет на импорт украинского зерна.

В ответ ЕС осудил запреты и предложил финансовую помощь фермерам, пострадавшим от дешевого импорта.

Тем не менее, протесты продолжаются, некоторые фермеры прибегают к блокированию границ и уничтожению поставок украинского зерна. Российское вторжение остановило экспорт зерна через Черное море, а продолжающаяся война вызывает опасения по поводу сокращения поставок во всем мире, поскольку и Россия, и Украина являются его крупнейшими экспортерами.