Дэвид Барни, глава израильской разведки «Моссад», прибудет во вторник в Каир, где встретится с директором ЦРУ, а также руководителями разведок Египта и Катара. Цель встречи — найти компромиссное соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Палестинское движение ранее выступило с трехэтапным проектом прекращения огня на 4,5 месяца, который предполагал освобождение всех заложников и прекращение боевых действий. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложения, назвав проект ХАМАС «бредовым».

Несмотря на позицию Нетаньяху, президент США Джо Байден 12 февраля заявил, что сделает «все возможное», чтобы добиться шестинедельного прекращения огня между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.

«Ключевые элементы сделки находятся на рассмотрении», — заявил Байден в понедельник. — «Но есть пробелы, над которыми надо работать».

Глава Белого дома предупредил Израиль, что его военные не должны начинать наступление на Рафах — густонаселенный город на юге Газы, где укрывается более 1 млн палестинцев.

12 февраля Байден принимал в Белом доме короля Иордании Абдаллу, который предупредил: израильское наступление в Рафахе «приведет к еще одной гуманитарной катастрофе».

«Мы не можем позволить себе нападение Израиля на Рафах», — заявил король. — «Ситуация уже невыносима для более чем миллиона человек, которых вытеснили в Рафах с начала войны. Мы не можем стоять в стороне и позволять этому продолжаться. Сейчас нам нужно прочное прекращение огня».

Как пишет газета Financial Times (FT), посредники надеются, что план главы «Моссада» Дэвида Барни поехать в Египет — признак того, что Израиль все еще открыт для обсуждения потенциальной сделки, несмотря на жесткую позицию Нетаньяху.

«Обсуждения были конструктивными, и есть готовность к компромиссу», — заявил изданию дипломат, проинформированный о переговорах. — «Барни не пошел бы на переговоры, если бы не получил добро» (от Нетаньяху).

По словам источников FT, самым спорным по-прежнему остается вопрос о постоянном прекращении огня. ХАМАС настаивает на полном окончании боевых действий, Израиль же хочет взять лишь паузу, чтобы после нее продолжить атаки. Также ХАМАС требует полного вывода израильских войск из сектора Газа, что Нетаньяху считает неприемлемым.

Но посредники надеются, что им удастся добиться компромисса на встрече в Каире, пишет FT.

Барни и глава ЦРУ Билл Бернс в конце января провели переговоры с катарскими и египетскими посредниками в Париже в прошлом месяце, в ходе которых они согласовали рамочное соглашение.